برلماني: إحياء مشروع البتلو يساهم في سد الفجوة الغذائية

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإعلان وزارة الزراعة الموافقة على تمويل جديد لمشروع البتلو بقيمة 306 ملايين جنيه، مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في إطار إعادة إحياء مشروع البتلو والعمل على الاكتفاء من الثروة الحيوانية.وأكد أن هذا المشروع يحقق تحسين دخل الأسر الريفية، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخلات والمخلفات الزراعية، كما أن مشروع إحياء مشروع البتلو يساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار.وأكد ضرورة بحث العقبات التي اشتكى منها الفلاحين فيما يخص مشروع البتلو، وأوضح أن أبرز هذه العقبات هي أن البنوك تفضل التعامل مع كبار المربيين باعتبارهم الفئة الأكثر جاهزية ويمتلكون الوسائل اللوجستية من أراضِ وحظائر، بعكس صغار المربيين، متابعا أن البيروقراطية تصّعب الأمور على صغار المربيين، مطالبا بإعادة النظر في الإجراءات والشروط الموضوعة حتى يستطيع صغار المربيين الاستفادة من المشروع.وأضاف أن كثيرا من المربين يعتبرون أن المشروع لن يكون مجديا بالنسبة لهم، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته من أعلاف وأدوية وأيد عاملة، مطالبين بعدم ترك الأسواق فى يد مجموعة من المحتكرين يتحكمون فى أسعارها، لتحقيق مكاسب طائلة على حساب صغار المزارعين.