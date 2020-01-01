رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قائد الجيش الثالث الميداني يستقبل وفد المستثمرين العرب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:16 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
الدستور
طباعة
استقبل قائد الجيش الثالث الميدانى وفدًا من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال وعدد من ممثلى المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد فيها أهمية دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كافة المشروعات التنموية التي تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم منظمات المجتمع المدني وتشجيع فرص الاستثمار بجميع محافظات الجمهورية، وبناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن رجال الجيش الثالث الميداني يضعون على رأس مهامهم المشاركة في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في سيناء، مثل إقامة التجمعات التنموية الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، إلى جانب مهامهم الأساسية في الدفاع عن أمن الوطن، كما أوضح أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالسلاح، ولكن أيضا بالتنمية على أن تكون تنمية مستدامة وحقيقية على أرض الواقع.

وتضمن اللقاء مناقشة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الجيش الأبيض بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، حيث تم الاتفاق على إقامة حفل تكريم للأطباء العاملين بمستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها في علاج مصابي كورونا.

كما تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لعقد لقاء مع وفد من رجال وسيدات الأعمال للمساهمة في خدمات التنمية المجتمعية بالمحافظة، كذلك التنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس لإعداد دورة تدريبية لتعليم الطلبة الشباب كيفية البدء في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرة اللازمة لهم في ذلك المجال وإقامة دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوى التبادلية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

ابنة «هشام بركات» تنظر محاكمة سما المصرى فى «سب ريهام سعيد»

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيف يؤثر كورونا على الدماغ؟

طبيب روسي: لا يوجد شيء اسمه موجة ثانية من كورونا

الأمطار تجبر اليابان على رفع مستوى الطوارئ

اعتقال 20 شخصًا نظموا حدثًا عامًا فى موسكو

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

عادل عبده: مسرح محمد عبدالوهاب يستقبل الفرق الفنية منتصف يوليو

الشاعرة ربيعة جلطى تستعرض «قلب الملاك الآلى» بالأعلى للثقافة.. غدًا

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس