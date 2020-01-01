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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ابنة «هشام بركات» تنظر محاكمة سما المصرى فى «سب ريهام سعيد»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:11 ص
مروة هشام بركات
مروة هشام بركات
عادل عبد العال
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بدأت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة سما المصري في دعوى سب وقذف ريهام سعيد.

واتهمت الإعلامية ريهام سعيد، سما المصري بالسب والقذف، من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كافة الأدلة والمستندات المويدة بذلك.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس، قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره 7 يوليو القادم.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها سما المصري، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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