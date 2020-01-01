غدًا.. «التعليم» تحسم الأمر في صعوبة «الفيزياء والتاريخ»

يعقد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، غدا الخميس، اجتماع مع لجنة واضعي امتحاني الفيزياء والتاريخ، الذي اشتكى الطلاب من صعوبتهم أمس الثلاثاء.وشدد حجازي خلال تصريحات صحفية، أن امتحان الفيزياء له طبيعة خاصة؛ لافتا إلى أنه إذا وجد خلال اجتماعه مع اللجنة صعوبة في الأسئلة سيتم إعادة تقييم درجات الأسئلة.وكان اشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء حيث أكدوا أنه تضمن جزئيات لأول مرة يجدوها أمامهم والامتحان في مستوى الطالب المتفوق؛ لافتين إلى أن المسائل كانت صعبة للغاية وتحتاج إلى وقت طويل.أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه سيتم البدء في تصحيح العينة العشوائية بمادتي التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية يوم السبت المقبل 11 يوليو 2020.تجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية العامة الشعبتين الأدبية والعلمية قد أدوا امتحاني التاريخ والفيزياء أمس الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020.