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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حقيقة جيوسياسية».. أردوغان يسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية في 3 دول

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:15 ص
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن الاحتلال التركي وميليشيات رجب طيب أردوغان تنشط الآن في 3 دول عربية وهي ليبيا وسوريا والعراق.

وأضافت أن هذه حقيقة جيوسياسية يجب على العالم العربي والمجتمع الدولي الاعتراف بها والرد عليها.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن طموحات تركيا الإقليمية والسياسية والاقتصادية في هذه البلدان وخارجها من قبل القادة الأتراك، بما في ذلك أردوغان، ولدى تركيا أيضًا قواعد عسكرية في قطر وليبيا والصومال وقبرص وسوريا والعراق - وليس جميعها بموافقة الحكومات الشرعية.

وتابعت أن العدوان التركي على ليبيا هو أحدث تنفيذ لسياسة إعادة تحديد دور أنقرة الإقليمي، كما يتصور أردوغان، ووفقا للتقارير، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقًا عسكريًا وأمنيًا مشتركًا لم يتم الكشف عنه يسعى إلى إضفاء الشرعية على الوجود العسكري لأنقرة وتعميقه في غرب ليبيا.

لكن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي عكار خلال زيارته لطرابلس هي التي أثارت الدهشة، ونقل عنه قوله "أريدكم أن تعلموا أننا معكم اليوم وغدا، وسنفعل كل ما يلزم لإخواننا الليبيين بتعليمات من رئيسنا".

وأضاف أن تركيا لديها تاريخ مشترك عمره 500 عام مع المنطقة وستبقى هنا إلى الأبد، لن يكون هناك حل في المنطقة يستثني تركيا".

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