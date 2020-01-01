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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 35% من «تموين يوليو»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:14 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
نيرمين الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضًا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظة لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة فى مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

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