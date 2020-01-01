62.64 مليون أوقية احتياطى الصين من الذهب

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي عن أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية يونيو الماضي.وذكرت المصلحة- في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء- أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات الذهب بلغت حوالي 110.76 مليار دولار، مرتفعا من 108.29 مليار دولار المسجل في الشهر السابق عليه.وأضافت المصلحة أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي توسعت إلى 3.1123 تريليون دولار في نهاية يونيو، مقارنة بـ3.1017 تريليون دولار المسجل في نهاية مايو.