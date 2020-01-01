«بيجون»: أمريكا تدعم بقوة التعاون بين الكوريتين

صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، اليوم الأربعاء، بأن واشنطن تدعم "بقوة" التعاون بين الكوريتين، واصفا إياه بـ "مكون مهم" لأجل خلق بيئة أكثر استقرارا في شبه الجزيرة الكورية.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تصريح بيجون للصحفيين بعد انتهاء محادثاته مع كبير مبعوثي سول النوويين لي دو-هون، قوله إن "الولايات المتحدة تدعم العلاقات بين الكوريتين بقوة، ونحن نعتقد أنها ستلعب دورا كمكون هام في خلق بيئة أمنة ومستقرة في شبه الجزيرة الكورية".وأضاف "نتطلع لدعم حكومة سول على نحو كامل وهي تحقق أهدافها المتعلقة بالتعاون بين الكوريتين".وتأتي تصريحات بيجون في ظل تكهنات بأن واشنطن قد تكون غير مرتاحة فيما يتعلق بحرص سول على دفع التعاون بين الكوريتين في ظل غياب أي تقدم فيما يتعلق بمجهودات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقال بيجون في إشارة واضحة لتصريحات نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي بما يشمل تصريحها عن رفض احتمالية إجراء محادثات بين بلادها والولايات المتحدة، إنه لا يأخذ "توجيهات" من تشوي.وأضاف "أخذ توجيهاتي من نتائج اجتماعات عدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال العامين الأخيرين".وأضاف أن "رؤيتهما هي ما يقود فريقنا: التركيز على خلق سلام أكثر ديمومة في شبه الجزيرة الكورية وتحويل العلاقات في شبه الجزيرة الكورية والقضاء على الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية ومستقبل أكثر إشراقا للكوريين".وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنه لم يطلب زيارة كوريا الشمالية خلال زيارته الحالية، مشددا على أن هدفه من هذه الزيارة هو "لقاء حلفائنا وأصدقائنا المقربين".وفي سياق متصل، أعرب بيجون عن تقديره للدعم الذي حصل عليه من الجانب الكوري الجنوبي، ليتمكن من زيارة سول وسط تفشي وباء كورونا، واصفا السلطات الصحية بالبلاد بأنها "ممتازة ومتعاونة".وقال خلال لقاء له مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا: "شكرا على استضافتكم لي، كل شيء معقد بيد أن حكومتكم متعاونة للغاية فيما يخص العمل على تفاصيل وصولي حتى هنا بسلامة، وبالتأكيد نحن نرغب في أن نكون بأمان".وأضاف "العمل مع المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها كان ممتازا، والجميع يتمتعون بصحة ممتازة، وها نحن هنا بالفعل".