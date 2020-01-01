جو بايدن يلوّح بقيود تجارية ضد الصين وروسيا حال فوزه بالرئاسة

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن، أنه يخطط لإنعاش الصناعات الأمريكية، لضمان استقلال الولايات المتحدة وحلفائها عن التوريدات من دول مثل الصين وروسيا.وتنص خطة بايدن لإنعاش الصناعات الأمريكية، التي نشرت حملته خلاصتها، على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب ألا يعتمدوا على توردات السلع الحيوية من دول مثل الصين وروسيا.وتتضمن الوثيقة إمكانية فرض قيود على الاستيراد من الصين وروسيا، اللتين تمثلان خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.واتهم بايدن الصين بعرقلة توريد مختلف أنواع الخامات للشركات الأمريكية.وأشارت حملة بايدن إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن خطة لتوفير فرص العمل في القطاع الصناعي.وتشابه سياسات بايدن المعلنة تلك التي اتبعها الرئيس الأمريكي الحالي ومنافسه في الانتخابات القادمة دونالد ترامب ضمن برنامجه «أمريكا أولًا»، حيث أصبح فرض الرسوم التجارية على دول أخرى، وقبل كل شيء الصين، من أبرز نقاط سياساته الاقتصادية.