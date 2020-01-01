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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: تورط خلية إرهابية تابعة للحوثيين فى ارتكاب اغتيالات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:35 ص
خلية إرهابية تابعة
خلية إرهابية تابعة للحوثيين
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أكدت وزارتا الدفاع والداخلية بدولة اليمن، أن الخلية الحوثية التي تم القضاء عليها وضبط بعض عناصرها بوادي عبيدة بمحافظة مأرب بزعامة المتهم محسن صالح سبيعيان كانت متورطة في ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة، وفي جرائم قتل ونهب وحرابة واغتيالات، وكانت تعمل لحساب المليشيا الحوثية المتمردة ولها ارتباطات تنظيمية معها، وشاركت في عدد من الجرائم والتخطيط لزعزعة أمن واستقرار محافظة مأرب، والاعتداء على السلطات الدستورية والتزعم لعصابة مسلحة بهدف إحداث اختراق لمصلحة المليشيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الوزارتين عرضتا في مؤتمر صحفي مشترك عقد، اليوم، بمدينة مأرب، بحضور الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، معلومات وتفاصيل جديدة حول الإجراءات المتخذة ضد الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابة المسلحة من أعمال الحرابة ومقاومة السلطة والقتل العمد والشروع فيه والتخابر مع العدو الحوثي.

وأشار مجلي وحميد في بيان لهما، إلى أن تلك العناصر متورطة في جرائم اعتراض سيارات وشاحنات تابعة للقوات المسلحة وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية، كما تورطت في تنفيذ عدد من جرائم زراعة الألغام والعبوات الناسفة والقيام باغتيالات قيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وإرسالها للمليشيات الحوثية في صنعاء وصعدة.

وأضاف البيان: «تم العثور على أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة أثناء المواجهة، وتم العثور على مخزن أسلحة وذخائر مدفعية، وقطع تصنيع طائرات مسيرة وغيرها من المواد التي تستخدم في التصنيع الحربي وأجهزة اتصالات وتشويش، ووثائق تؤكد ارتباط العصابة بمليشيات الحوثي وتزعم تلك العناصر لخلايا إرهابية تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب من خلال زرع عبوات ناسفة، واستهداف رجال الجيش الوطني والأمن، والتي تؤكد ارتباط المتهم المذكور وعصابته المسلحة بالوقائع الجنائية المقيدة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية المنسوبة اليه».

وأكد البيان ارتباط المذكور بجماعة التمرد الحوثية بصورة تنظيمية والتزاما بمخططاتهم الإجرامية والتخريبية والإرهابية، وقيام المتهم المذكور وعصابته بشراء ونقل أسلحة وذخائر وإيصالها لمليشيات الحوثي.

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