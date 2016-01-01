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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادى ساعد مصر فى مواجهة كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:00 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
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قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت له آثار إيجابية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أوما راماكريشنان، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل استعادة عافيتها.

وأوضحت أن مصر قادرة على مواجهة آثار جائحة كورونا والحفاظ على معدلات النمو، معربة عن توقعها بزيادة النمو في مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادي ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هناك فارقًا بين ظروف حصول مصر على القرض فى 2016، وما يحدث حاليا.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد أن مصر أظهرت عملية إصلاح وسياسات ساهمت في تقليل الدين العام، مما عزز قدرتها على الوصول للأسواق العالمية.

وأوضحت أن القرض القادم لمصر من صندوق النقد الدولي سيحدث حوله مراجعة مع الحكومة المصرية، مضيفة أن الاقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة.

وقالت إن جائحة كورونا أثرت على كل الدول وبعد انتهائها ربما يمكن السيطرة على الدين العام، مشيرة إلى أن الوباء نتج عنه العديد من الآثار السلبية على عدد من دول العالم.

وتوقعت راماكريشنان بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن عودة موجات فيروس كورونا قد تؤدي لتراجع الاقتصاد في بعض الدول.

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