البرازيل تسجل ارتفاعًا كبيرًا فى إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 45305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1254 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة - في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليون و668 ألفًا و589 إصابة، مقارنة مع عداد الإثنين، والذي كان مليون و623 ألفًا و284 إصابة.وتابعت أن ارتفعت أعداد الوفيات في البلاد لتبلغ 66 ألفًا و741 وفاة، مقارنة مع الإثنين، حيث كانت 65 ألفًا و487 وفاة.وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.