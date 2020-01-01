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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نصائح هامة عند عودتك إلى الجيم فى زمن كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:50 ص
نصائح هامة عند عودتك
نصائح هامة عند عودتك إلى الجيم
سارة ساويرس
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مع عودة الحياة تدريجيًا، وفقا لخطة مجلس الوزراء، لإعادة فتح المطاعم والمحلات وصالات الجيم، وغيرها من الأماكن، أصبح اتباع الإجراءات الاحترازية واجبًا على كل مواطن، للحد من تفشى فيروس كورونا.

وفيما يخص محبي الرياضة، كان قرار العودة للجيم أول خطواتهم في فترة التعايش مع الفيروس، لذلك نستعرض في السطور التالية أهم الإجراءات الاحترازية عند عودتك لصالة الجيم الرياضية، وفقا لخبراء الصحة والحماية المدنية.

1- يجب أن يقوم المكان بتحديد عدد معين من الأشخاص للتواجد في وقت واحد، بحيث لا يعرض الناس إلى التكدس والازدحام.

2- تحديد فترات تمرين متباعدة بينها استراحات متخصصة لتنظيف وتعقيم المكان.

3- لو متاح استخدام مكان تغيير الملابس ودورات المياه يجب على المكان تعقيمها باستمرار كل ساعة.

4- احرص على استخدام الفوطة الخاصه بك، وعدم استخدام هذه الأشياء من الجيم لضمان تعقيمها ونظافتها.

5- ضرورة المحافظة على وجود مسافة 2 متر بينك وبين أي لاعب آخر.

6- حاول تعقيم المعدات التي تستخدمها قبل وبعد استخدامك إذا أمكن بالكحول.

7- يجب أخد زجاجة المياه أثناء التمرين والشرب باستمرار.

- لو كنت من الفئات الأكثر عرضه للإصابة حاول تأجيل خطوة رجوعك للجيم مرة أخرى، حنى تطمئن من رفع مناعتك وتقويها باستمرار، ويمكن التمرين في المنزل.

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