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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أطباء عزل إسنا يحتفلون بخروج أول توأم وُلد بالمستشفى (صور)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:47 ص
خروج أول توأم وُلد
خروج أول توأم وُلد بالمستشفى
هدى الأمير
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احتفل الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور الهام محمد، بخروج أول توأم ولُد بالمستشفى، وذلك بعد مضي شهر كامل على الولادة، نظرًا لكونهما في حاجة إلى رعاية طبية بعد وفاة والدتهما عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لها بالمستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي لمستشفى العزل بإسنا، أن المستشفى كانت قد استقبلت سيدة حامل بتوأم، كانت التحاليل المعملية كشفت عن إيجابية إصابتها بالفيروس، وبسبب الحمل كانت تعاني من أعراض حادة، وحاول الأطباء جاهدين التخفيف عليها من خلال وضعها تحت ملاحظة طبية على مدار الـ٢٤ ساعة.

وأضاف «فتحي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأم عانت من حدوث مضاعفات بعد الولادة، تسببت في تدهور حالتها ووفاتها نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديها، والذي يعد الحصن الأول للجسم لمقاومة الفيروس.

وأشار إلى أن الأم قد أنجبت طفلين هما «عبد الله وأحمد» وبفحصهما طبيًا من جانب فريق الأطباء بقسم الحضانة بالمستشفى، قرر الفريق أن الطفلان في حاجة إلى الرعاية الطبية، ووضعهما على جهاز تنفس صناعي، وقد أثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا سلبية إصابتهما، وبعد مرور شهر تعافى الطفلان ليغادران المستشفى، بعد أن قام والدهما باستلامهما.

وأكد على أن الطفلين في صحة جيدة للغاية، وأن حالتهما مستقرة خاصة عقب خضوعهما لرعاية طبية مكثفة طوال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل تخطت مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ900 حالة تعافٍ، وذلك عقب تعافي 32 مريضًا دفعة واحدة، وذلك بعدما كشفت تحاليل «PCR» تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

ونجح الفريق الطبي بالمستشفى في مساعدة دفعة ضمت 32 مريضًا على التعافي، وذلك من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة على مدار 24 ساعة، وتطبيق كل ما جاء به بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.

كما نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي حالات التعافي901 حالة حتى الآن، وهو المعدل الذي لم تحققه أي من مستشفيات العزل الأخرى في مصر، كما نجح الفريق الطبي في إجراء ١٦ عملية ولادة قيصرية جميعها تمت بنجاح.

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