وكيل تموين الغربية يوضح خطورة القمح الفاسد على الإنسان

قال محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن خطورة القمح الفاسد تكمن في أنه يصيب «الصالح» ويتلفه، الأمر الذي يؤثر على صحة الإنسان سلبًا كونه غير صالح للاستخدام الآدمي، مشددًا على أن المحافظة تجري حملات مكثفة بشكل يومي على المخابز والصوامع من أجل ضبط المخالفين واتخاذ ما يلزم تجاههم قانونيًا.وأضاف «أبوهاشم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلال إحدى الحملات التموينية على الصوامع تم ضبط شحنة قمح فاسدة تقدر بـ6 ونصف طن.وتابع: «الكمية كبيرة وبها سوس وفي حال دخولها الصومعة ستفسد كافة القمح الموجود بها»، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على الكمية وتحرير محضر لصاحبها الذي تعمد إدخالها إلى الصومعة.