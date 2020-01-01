وزير قطاع الأعمال: «الشركة اللى هتخسر 3 سنوات هصفيها»

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات المستمرة في الخسارة لأكثر من 3 سنوات من صدور القانون ستتم تصفيتها ومنح العاملين تعويضات.وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "مفيش شركة ستستمر في خسائرها للأبد، وحصيلة البيع للأصول غير المستغلة ستذهب لسداد المديونيات لجهات سيادية، وقيمتها 45 مليار جنيه، مثل شركات الغاز والكهرباء".وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال لا تحصل من الدولة على أموال للتطوير، مضيفًا: "الدولة مش بتصرف عليّا مليم.. مطالب خلال 3 سنوات البيع والتصفية للشركات الخاسرة وسداد المديونيات والانطلاق بالباقي".