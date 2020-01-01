سفارة ألمانيا بالقاهرة تنعى الفريق العصار

نعت سفارة ألمانيا بالقاهرة ببالغ الحزن والأسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية، أمس.وذكرت السفارة، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن الدكتور سيريل نون، السفير الألماني لدى مصر، أرسل برقية عزاء إلى الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن خالص التعازي القلبية للحكومة وللشعب المصري ولعائلة وأصدقاء الفقيد.