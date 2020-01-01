«أبو سمبل الدولى بأسوان»: لم نسجل أي حالات إصابة بكورونا منذ 8 أيام

قال الدكتور محمد أبو الوفا، مدير مستشفى أبو سمبل الدولى بأسوان، إنه منذ 8 أيام لم تستقبل المستشفى أي حالات مصابة بفيروس كورونا، مرجعًا السبب فى ذلك إلى وعى المواطنين.وأضاف "أبو الوفا "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أخر حالة إيجابية تم تسجيلها يوم 29 يونيو، وتابع: "إن شاء الله نتمنى أن لا نسجل أي حالات أخرى".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.