حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة مخدرات بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس 4 عاطلين 4 أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كمية من المخدرات.وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من المدعو "خالد. ع، وشهرته اتش، 23 سنة"، عاطل، ومقيم بمساكن صلاح سالم، و"يوسف. م، 20 سنة"، ومقيم بالمشروع الأمريكي، و"أحمد. ي، 28 سنة"، ومقيم شارع لطيف، و"عرفة. أ، 42 سنة"، ومقيم بعرب غنيم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين سالفي الذكر، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كميات متنوعة من الهيروين بإجمالي 250 جراما ومبالغ مالية.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لكل متهم وتباشر النيابة التحقيقات.