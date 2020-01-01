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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:28 م
نيفين القباج
ولاء جمال
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توفيت أميمة القباج، شقيقة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إثر أزمة قلبية، وذلك بعد ساعتين من وفاة زوجها جمال الشجيع، مساء اليوم.
الكلمات المفتاحية
وزيرة التضامن
نيفين القباج
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