القومي للمرأة: نتلقى شكاوى لحالات تحرش وقعت لفتيات في الصغر

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يتابع من أول لحظة قضية التحرش أولا بأول، مضيفة: "نتابع قضية الطالب المتحرش منذ اللحظة الأولى وقدمنا بلاغًا للنائب العام".وأضافت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الشكاوى موجود منذ عام 2002، لكن التواصل معه زاد هذه الأيام، متابعة: "نتلقى شكاوى لحالات تحرش وقعت لفتيات في الصغر، ونقدم الدعم النفسي للسيدات."