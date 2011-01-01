الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2011

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، لتصبح على مرمى حجر من المستوى المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ عززت قفزة في حالات الإصابة بكورونا الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1796.09 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2011، وبفارق دولارات عن المستوى النفسي 1800 دولار.