الدار العراقية للأزياء تجهز الثقافة الكردية وفرقة بابل بالكمامات

التقت مدير عام الدار العراقية للأزياء الدكتورة ابتهال خاجيك تكلان في مكتبها صباح اليوم الثلاثاء، رئيس خلية الأزمة في دار الثقافة والنشر الكردية علاء عبدالله فتاح والأثرية المصممة جمانة السامرائي من فرقة بابل للتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار.تم خلال اللقاء تسليم رئيس خلية الأزمة في دار الثقافة والنشر الكردية، وحسب طلبهم (300) كمامة فيما تم تسليم المصممة السامرائي (50) كمامة إلى فرقة بابل للتراث، وتأتي مبادرة الدار العراقية للأزياء في إنتاج وتوزيع الكمامات تنفيذًا لتوجيهات وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم للحث على روح العمل الهادف للوقاية من جائحة كورونا.كما أكدت الدكتورة تكلان "أن هناك جهودا استثنائية تبذل في الدار للخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان" كما نوهت إلى أهمية الالتزام بالقواعد الصحية والإرشادات الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة والبيئة داعية الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراقيين جميعا بالصحة والسلام.