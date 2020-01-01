أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم عقد اجتماع بالفيديو مع واضعي الأسئلة ومصححي مادتي الفيزياء والتاريخ، للوقوف على حقيقة الشكوى الصادرة من بعض الطلاب.وأكد في تصريحات صحفية، أنه سيتم تصحيح عينة عاجلة، للتأكد من نقاط الصعوبة.كان طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، واشتكى الطلاب من صعوبة المادتين، وعدم قدرتهم على حل الكثير من الأسئلة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.