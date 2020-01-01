العراق: لن نسمح لأحد بتحويل بلادنا لدولة عصابات

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء: "إننا لن نسمح لأحد بأن يحوّل العراق إلى دولة للعصابات".وأضاف الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا: "غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى إلى إنتاج وإنجاز مباشر، وأننا مسئولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط".ولفت إلى أنه وجّه بإطلاق اسم الشهيد هشام الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد.وأشار إلى أن العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم، ومن تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدًا.وأوضح الكاظمي: "شعبنا يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل، والحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية".وشدد على أن العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا ومعيارنا، وقانون الدولة سقفنا ولا أحد فوق القانون.