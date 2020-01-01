نادر حمدي يوجه رسالة لمتابعيه عبر «إنستجرام» (صورة)

شارك الفنان نادر حمدي، متابعيه صورة جديدة له، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق نادر حمدي على الصورة، قائلًا: "من غير تفاؤل مش هنعرف نعيش.. تفائلوا بالخير تجدوه، الحمد لله"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان "ما نسيتهاش"، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" وتعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى" فى 3 أغنيات "قالك ندم"، و"مغرور"، و"كل حياتي".