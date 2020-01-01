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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر قورة: انتخابات «الشيوخ» تسهم في إثراء الحياة السياسية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:47 م
المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
إسلام نصير
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قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بدءًا من تلقي طلبات الترشح 11 يوليو الجاري، وحتى إعلان النتيجة سبتمبر المقبل، يمثل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها جراء مكافحتها لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس ياسر قورة، في بيان له، أن الانتخابات المقبلة تستوجب إعداد تجهيزات كبيرة لإجراء العملية الانتخابية في مناخ تسوده الديمقراطية والنزاهة والشفافية، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع زيادة فرص انتقال العدوى بين الناخبين، لذلك يجب اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية صحة المواطنين.

وأكد أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة، من التواصل مع المواطنين بالشارع، وتوعيتهم بدور مجلس الشيوخ الجديد ومهامه، والمعايير المطلوبة والاشتراطات الواجب توافرها في المرشح سواء امتلاك الخبرة، أو المهارات اللازمة التي تمكنه من المشاركة في عملية اتخاذ القرار، منوهًا أن مجلس الشيوخ سيسهم في إثراء الحياة السياسية.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد السابق أن الناخبين يجب أن يتمتعوا بمزيد من الوعي أثناء عملية التصويت، واتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة، والحفاظ على ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد لإنجاح الانتخابات.

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