طلاب الغربية: اختبار التاريخ سهل لكن طويل

أكد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمحافظة الغربية، أن اختبار التاريخ جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صعوبة الامتحان.وقالت فرح طارق، الطالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتى: "الامتحان جاء من من نماذج الوزارة، وهناك بعض الأسئلة التي جاءت لتمييز الطالبة التي فهمت المنهج جيدًا، خاصة أن التاريخ يعتمد على الحفظ المصحوب بالفهم لترتيب الأحداث جيدًا"، مضيفة أنها عقب تسلم ورقة الأسئلة تأكدت من سهولة الامتحان ولكن كانت الأسئلة طويلة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو الجاري، وأدى الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، واليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.من جانبه شدد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ضرورة تيسير عمل رؤساء اللجان والتعاون معهم حفاظًا على صالح الطلاب والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم والتطهير الإلكترونية وتوزيع ماسكات وكمامات طبية للوقاية من مخاطر تفشي فيروس كورونا.