نقل طالبة للمستشفى بعد تعرضها للإغماء في مدرسة بزفتى (صور)

نقلت سيارة إسعاف منذ قليل طالبة بالصف الثالث الثانوى لمستشفى زفتى العام بعد مرور ساعتين على بدء الامتحان، بسبب تعرضها للإغماء.وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، إشارة من رئيس لجنة مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات التابعة لإدارة زفتى التعليمية، بتعرض طالبة للإغماء داخل اللجنة وعلى الفور تم إحضار سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى المحلة العام لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.