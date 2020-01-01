روسيا: اعتقال «كوسموس» لا علاقة له بأنشطته الصحفية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن اعتقال مستشار مدير وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) إيفان سافرونوف، المتهم بالخيانة العظمى، لا علاقة له بأنشطته الصحفية.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان الكرملين يعلم ما وراء قضية سافرونوف: "نعلم، أولًا، جهاز الأمن الفيدرالي قد أدلى بالفعل ببيان. وهو متهم بموجب بند الخيانة العظمى ونقل بيانات سرية إلى المخابرات الأجنبية، وجاء ذلك في بيان نشرته الاستخبارات".وأضاف بيسكوف، "على حد علمنا، لا يرتبط هذا الاعتقال بأي حال من الأحوال بالأنشطة الصحفية التي شارك فيها إيفان سافرونوف سابقًا".وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي، في وقت سابق، بيانًا يتهم فيه سافرونوف بنقل معلومات سرية عن التعاون العسكري التقني الروسي و"صناعة الدفاع" إلى إحدى خدمات الناتو الخاصة.يذكر أن سافرونوف قبل انضمامه إلى "روس كوسموس"، عمل كصحفي في صحيفتي "فيدوموستي" و"كوميرسانت"، في قسم القضايا العسكرية والفضائية.