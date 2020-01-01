تجديد حبس 3 في مشاجرة بالأسلحة في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء لخلافات الجيرة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين بينهم خلافات جيرة منذ سنوات وتطورت بسبب لهو ومشاكل الأطفال، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين من طرفي المشاجرة.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بتشاجر عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وإصابة شخصين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.