فيديو جديد.. لحظة اغتيال الخبير الأمنى هشام الهاشمى فى بغداد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو جديدًا يرصد لحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله في إحدى ضواحي بغداد، مساء أمس الإثنين.وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، استقلال المسلحين دراجتين ناريتين بالقرب من منزل الضحية، الذين حاصروا سيارته وأطلقوا النيران باتجاهه مباشرة، ثم لاذوا بالفرار.وأعلنت المصادر الأمنية أمس الإثنين، اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، حيث فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.