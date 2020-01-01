اقتصاد منطقة اليورو نحو تراجع بـ8.7% عام 2020

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن أن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو يرتقب أن يتراجع بنسبة 8.7% عام 2020 قبل أن يتحسن في 2021 (+6.1%) وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعا في مطلع مايو.وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس في بيان، إن "التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية، لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19".