سفير روسيا لدى سول: قلقون إزاء التوترات بين الكوريتين

أعرب السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية "أندري كوليك" عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين الكوريتين، داعيا إلى استئناف الحوار البناء.وقال السفير كوليك - في مقابلة مع وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه يأمل في أن تمارس الكوريتان أكبر قدر من ضبط النفس وأن تتحملا المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وأن تعودا إلى الحوار البناء".وذكر أن مشاريع التعاون الثلاثية بين الكوريتين وروسيا لن تؤدي إلى المنافع الاقتصادية فقط، بل ستمثل عاملا مهما في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وقال إن بلاده تصر على موقفها المتمثل في أنه يجب أن تكون مشاريع التعاون بين الكوريتين وبين الكوريتين وروسيا على رأس الأولويات في حال تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وأضاف أن الكوريتين إذا قامتا بمشاريع التعاون مثل ربط السكك الحديدية وأنابيب الغاز وشبكة الكهرباء، ومجمع كيسونغ الصناعي، والرحلات السياحية إلى جبل كومكانغ، فسوف تبدآن في التفكير بشكل بناء للغاية، دون التفكير في إشعال التوترات.وأعرب عن أمله في انتهاء فترة التوترات المتزايدة واستعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين، والتي تعتبر حاسمة للاستقرار وإمكانية التنبؤ والمنفعة المتبادلة.وبخصوص دور روسيا في الجهود لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قال إن بيونج يانج مستقلة تماما ولن تتحرك بموجب أوامر من بكين أو موسكو.