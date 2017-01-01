كوريا الجنوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 13 ألفًا و181 حالة، إلى جانب 285 وفاة.وأضافت أنه تم تسجيل 20 من حالات الإصابة الجديدة داخليًا، ومن بينها 12 حالة في سول، والحالات الثمانية الأخرى في مدينتين بوسط البلاد، وجاءت 24 حالة من خارج البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.