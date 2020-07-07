سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7-7-2020

يقدم لكم موقع « الدستور » سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-7-2020، وذلك بعد أن سجل تراجعًا في أسواق المال المحلية المصرية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.19 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.ونستعرض لكم فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية العاملة.سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-7-2020وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، كما سجل في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.ويأتي الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وفي نفس السياق، يأتي سعر الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.ويتم تحديد سعر صرف الريال في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".