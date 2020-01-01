الرقابة الإدارية بالمنيا تضبط صيدلية تتاجر بالحبوب المخدرة

نجح العميد خالد حسانين، رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا، في ضبط صاحب أحد الصيدليات بميدان المحطة بمدينة المنيا، ويدعى محمد عبد المنعم، وذلك إثر قيامه بالاتجار في الحبوب المخدرة المُدرجة جدول.وحاول صاحب الصيدلية تعطيل قوة الضبط من الرقابة الإدارية، إلا أن يقظة المأمورية بقيادة العميد خالد حسانين حالت دون قيام صاحب الصيدلية بتهريب الأدوية.وتم ضبط كميات من عقاري «كمترا» و«لكترا» المدرجين على جدول المواد المُخدرة، وتم إحالة الواقعة للنيابة لاستكمال التحقيق.