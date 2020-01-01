إطلاق التيار الكهربائى بمستشفى الجامعة فى سوهاج الجديدة

كشف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم اليوم بدء إطلاق التيار الكهربائي بمستشفى الجامعة بالمدينة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المقررة.وقال «سالمان»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن المستشفي الجامعي الجاري إنشائها بالمدينة على مساحة 8 فدان بتكلفة استثمارية 558 مليون جنيه من حساب هيئة المجتمعات، وتنفيذ الشركة الوطنية بطاقة استيعابية 200 سرير، وتتكون من عدد 2 مبنى، الأول مستشفى، والآخر تعليمي، بالإضافة إلى المباني الخدمية الملحقة بالمستشفى.وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن المستشفى تشتمل قسم الطوارئ والغسيل الكلوي، هذا إلي جانب مناظير الباطنة والجراحة والمعامل والعيادات الخارجية.