سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 7-7-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:05 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، استأنفت وزارة النفط الكويتية أمس الإثنين، إنتاج الخام أوائل يوليو الجاري في حقل الوفرة النفطي، والذي يقع في المنطقة المحايدة على الحدود المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف دام لمدة خمس سنوات.
وفي تصريحات سابقة، أكد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، والمسئول عن إدارة الحقل النفطي، في تصر يحات صحفية لوكالة "رويترز"، إن الإنتاج الأولي للوفرة من المتوقع أن يبلغ عشرة آلاف برميل يومياً وصولاً إلى 70 ألف برميل يومياً في نهاية أغسطس ثم 145 ألف برميل يومياً بنهاية 2020.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم تراجع حاد أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية اليوم، كالبنك الاهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر، في المقابل استقر الدينار في البنك المصري الخليجي وبنك بلوم.
وفي بنك مصر سجل سعر الدينار للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 50.34 جنيه وللبيع 51.96، وفي بنك الاستثمار سجل الدينار مقابل الجنيه للشراء 49.71 جنيه وللبيع 53.36، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.78 جنيه وللبيع 52.39.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.33، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.60 جنيه وللبيع 52.36، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك عودة فسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 52.43، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 48.51 ججنيه وللبيع 52.36، أما في بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.49.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أما الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، كما سجل سعر الدينار في بنك بلوم للشراء 52.06 جنيه وللبيع 52.39.
عالميًا، استأنفت وزارة النفط الكويتية أمس الإثنين، إنتاج الخام أوائل يوليو الجاري في حقل الوفرة النفطي، والذي يقع في المنطقة المحايدة على الحدود المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف دام لمدة خمس سنوات.
وفي تصريحات سابقة، أكد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، والمسئول عن إدارة الحقل النفطي، في تصر يحات صحفية لوكالة "رويترز"، إن الإنتاج الأولي للوفرة من المتوقع أن يبلغ عشرة آلاف برميل يومياً وصولاً إلى 70 ألف برميل يومياً في نهاية أغسطس ثم 145 ألف برميل يومياً بنهاية 2020.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم تراجع حاد أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية اليوم، كالبنك الاهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر، في المقابل استقر الدينار في البنك المصري الخليجي وبنك بلوم.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 7-7-2020سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري للشراء 51.98 جنيه وللبيع 52.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.82 جنيه وللبيع 52.39، كما سجل الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي للشراء 52.02 جنيه وللبيع 52.36، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 52.36، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 52.49.
وفي بنك مصر سجل سعر الدينار للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 50.34 جنيه وللبيع 51.96، وفي بنك الاستثمار سجل الدينار مقابل الجنيه للشراء 49.71 جنيه وللبيع 53.36، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.78 جنيه وللبيع 52.39.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.33، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.60 جنيه وللبيع 52.36، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك عودة فسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 52.43، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 48.51 ججنيه وللبيع 52.36، أما في بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.49.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أما الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، كما سجل سعر الدينار في بنك بلوم للشراء 52.06 جنيه وللبيع 52.39.