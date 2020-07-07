رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 7-7-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:05 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، استأنفت وزارة النفط الكويتية أمس الإثنين، إنتاج الخام أوائل يوليو الجاري في حقل الوفرة النفطي، والذي يقع في المنطقة المحايدة على الحدود المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف دام لمدة خمس سنوات.

وفي تصريحات سابقة، أكد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، والمسئول عن إدارة الحقل النفطي، في تصر يحات صحفية لوكالة "رويترز"، إن الإنتاج الأولي للوفرة من المتوقع أن يبلغ عشرة آلاف برميل يومياً وصولاً إلى 70 ألف برميل يومياً في نهاية أغسطس ثم 145 ألف برميل يومياً بنهاية 2020.

أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم تراجع حاد أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية اليوم، كالبنك الاهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر، في المقابل استقر الدينار في البنك المصري الخليجي وبنك بلوم.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 7-7-2020

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري للشراء 51.98 جنيه وللبيع 52.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.82 جنيه وللبيع 52.39، كما سجل الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي للشراء 52.02 جنيه وللبيع 52.36، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 52.36، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 52.49.

وفي بنك مصر سجل سعر الدينار للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 50.34 جنيه وللبيع 51.96، وفي بنك الاستثمار سجل الدينار مقابل الجنيه للشراء 49.71 جنيه وللبيع 53.36، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.78 جنيه وللبيع 52.39.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.33، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.60 جنيه وللبيع 52.36، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك عودة فسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 52.43، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 48.51 ججنيه وللبيع 52.36، أما في بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.49.

في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أما الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.66 جنيه وللبيع 52.43، كما سجل سعر الدينار في بنك بلوم للشراء 52.06 جنيه وللبيع 52.39.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

السعودية: لا نقبل بأي تهديد لاستقرار المنطقة العربية

توجه لغلق أقدم قلاع صناعة الحديد والصلب في مصر (انفراد)

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«كورونا» يضم الممثل المسرحى الكندى نيك كورديرو إلى قائمة ضحاياه

كاساتا وطيور النورس.. جمهور التواصل الاجتماعي يُعيد اكتشاف بورسعيد (صور)

عبدالله المحمود.. فنان يهرب من ضغوط الحياة إلى ابتكارات أعواد الكبريت

«مونزول».. أول امرأة تدير نهائي كأس أوكرانيا لكرة القدم

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

رفعت سلام: حالتى مستقرة.. وانتظروا نسخة ورقية من «أرعى الشياه»

«الحرباء» قصة تشيخوف عن كلب السيد

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار

رئيس اتحاد الناشرين بالأردن: جائحة كورونا أنهكته