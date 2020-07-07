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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-7-2020

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:03 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
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يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

وشهدت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة التراجع، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، والتي شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية.

وشهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري تراجعًا في ظل زيادة المعروض من الحديد والأسمنت، ولم تتجاوز حركة البيع الـ50% في ظل توقف المواطنين عن البناء وضعف القوة الشرائية للمواطنين مع استمرار جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويًا.

سعر الأسمنت المصري اليوم الثلاثاء 7-7-2020

وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 708 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.

بينما سجل أسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 708 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 708 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 720جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

وسجل سعر الأسمنت المسلح 718 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 718 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر السويدي 728 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

وأرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، انخفاض أسعار الحديد لتراجع أسعار الدولار وأسعار البيليت عالميًا، بجانب سيطرة الركود على الأسواق في ظل تفشي فيروس كورونا.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-7-2020

ويسجل سعر الطن للمراكبي 9200 جنيه للطن أرض المصنع، ومجموعة بشاي للصلب 9400 جنيه، وسعر حديد عنتر للصلب هو 9100 جنيه، والجارحي 9250 جنيه، ومصر ستيل 9100 جنيه للطن، وحديد المصريين يصل سعره فى حالة الكاش 9270 ويوجد حافز وفى حالة أقل من 500 طن بشيكات بسعر 9380 مع حافز ومن 500 إلى 1000 طن بشيكات بسعر 9350 وحافز اكثر من 1000 طن شيكات بسعر 9325 وحافز.

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