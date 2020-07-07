أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-7-2020
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:03 ص
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.
وشهدت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة التراجع، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، والتي شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية.
وشهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري تراجعًا في ظل زيادة المعروض من الحديد والأسمنت، ولم تتجاوز حركة البيع الـ50% في ظل توقف المواطنين عن البناء وضعف القوة الشرائية للمواطنين مع استمرار جائحة فيروس كورونا.
وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويًا.
بينما سجل أسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 708 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 708 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 720جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.
وسجل سعر الأسمنت المسلح 718 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 718 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر السويدي 728 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن.
وشهدت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة التراجع، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، والتي شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية.
وشهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري تراجعًا في ظل زيادة المعروض من الحديد والأسمنت، ولم تتجاوز حركة البيع الـ50% في ظل توقف المواطنين عن البناء وضعف القوة الشرائية للمواطنين مع استمرار جائحة فيروس كورونا.
وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويًا.
سعر الأسمنت المصري اليوم الثلاثاء 7-7-2020وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 708 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.
بينما سجل أسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 708 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 708 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 720جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.
وسجل سعر الأسمنت المسلح 718 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 718 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر السويدي 728 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن.