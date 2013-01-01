«المقاولون العرب»: ترميم قصر البارون تحقق بجهود كبيرة (فيديو)

قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن ترميم وافتتاح قصر البارون من قبل شركة المقاولون العرب تحقق بجهود كبيرة تستحق تقديم الشكر والعرفان لكل من عمل فيه، خاصة أنه يعتبر رمزا مهما من رموز القاهرة.وأشار محسن صلاح، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن منطقة مصر الجديدة كانت منطقة سابقة لعصرها.ونوه رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بأن البارون كان رجلا سابقا لعصره، موضحا أن فكرته مشابهة للفكرة التي تطبقها مصر الآن، وهى ترميم الصحراء وبناء مدن جديدة مرة أخرى وتعميرها.