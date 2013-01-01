«الناشرين المصريين» يتولى استرداد مستحقات ناشرى مكتبات «ألف»

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، أنه في ضوء وجود مرتجعات ومستحقات مالية لعدد من الناشرين المصريين لدى مكتبات "ألف"، فقد تم الاتفاق مع المستشار القانوني للاتحاد الدكتور حسام لطفي على قيام الناشرين بعمل توكيلات بالشهر العقاري له ليتولى الاتحاد الأمر مع الجهات المختصة.وأوضح الاتحاد، في بيان له، أنه تم الاتفاق أيضًا مع المستشار على أن تكون أتعاب مكتبه بنسبة 10% من قيمة المستحقات تسدد حين استرداده لتلك المستحقات وسيتولى تسليم المرتجعات.وتابع: "على من يرغب فى ذلك فإنه مرفق طيه نموذج توكيل للمستشار القانوني ويتم إرساله إلى مكتبه الكائن بالعنوان (6 ش السد العالي – الدقي - الجيزة)، مرفقًا به كافة المستندات الخاصة بكم في هذا الخصوص".