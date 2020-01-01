العاملون بالفراشة يستغيثون: الحياة توقفت لدينا منذ 4 أشهر.. وملايين الأسر في خطر

قال محمد رأفت، أحد العاملين في مجال الفراشة، إن جميع العاملين في هذا المجال تضرروا بشكل كامل، والحياة توقفت معهم منذ 4 أشهر.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن هناك ملايين من أرباب الأسر يعملون في مجال الفراشة، موضحًا أن أعمال الفراشة في العزاءات والمآتم ليست تجهيزات فراشة فقط، ولكن تتبعها عدة صناعات كالإضاءة، و"الساوند سيستم"، وأعمال البوفيه.وواصل أن لديه عدد كبير من العمال يعملون معه منذ سنوات، وسيضطر إلى الاستغناء عن نصفهم دون ذنب.ووجه رأفت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تخصيص منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ولكنها لن تكفي أسرة كاملة -بحسب قوله-.وتابع أنه يريد من الدولة أن توضح لهم موقف هذه العمالة، وأن تسمح لهم بالعودة للعمل التدريجي.واستطرد أنه لديه تصور لإقامة العزاءات في ظل كورونا، بحيث يكون مرسم العزاء آمن، موضحًا أنه سيتم إقامة بابين للسرادق واحد للدخول وآخر للخروج، وعلى كل باب بوابة للتعقيم، بالإضافة إلى إلزام المعزيين بارتداء الكمامات وعدم المصافحة، وتقليل زمن القراءة إلى 10 دقائق، بالإضافة إلى استخدام أكواب ذات الاستخدام الواحد في البوفيه.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.