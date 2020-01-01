الباز: المشاهير يحظون باهتمام لأنهم عاشوا لإسعاد وتنوير الناس

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تدوينة نشرتها أميرة، نجلة الفنانة رجاء الجداوي، تحدثت فيها عن استنكار البعض الاهتمام بحالة والدتها وتوفير رعاية طبية لها.وكتبت أميرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد وفاة والدتها: "ادعو لوالدتي بالرحمة، واللى كانوا بيشتكوا من الاهتمام بحالة رجاء الجداوي.. أهو السرير بتاعها اللى كان مضايقكم فضي".وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، إن كلام نجلة رجاء الجداوي مليء بالمرارة والوجع، موضحًا أن الكل يجب أن يأخذ حقه من الرعاية الصحية في الدولة، ولا أحد ينكر هذا، لكن رجال الدين والمشاهير يحظون باهتمام لأنهم لم يعيشوا لأنفسهم، لكنهم عاشوا لإسعاد الناس وتثقيفهم.وأضاف: "لما يكون في ناس في المجتمع ضافوا واشتغلوا للناس، وتحديدا الفنانين اللى بيلعبوا دور في تشكيل وجدان الناس، من الطبيعي يكون في اهتمام بيهم، ودة أمر إنساني جدا".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.