نظر دعوى «المستقبل» للقنوات الفضائية ضد قناة «مكملين».. 7 يوليو

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المرفوعة من شركة "المستقبل" للقنوات الفضائية، ضد قناة "مكملين"، بسبب حجب موقع "يوتيوب" لتقرير نشر على "إكسترا نيوز"، شمل بعض مقتطفات من أقوال مذيعى "مكملين"، للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التى لحقت بالشركة، لجلسة 7 يوليو الجارى.وأوضحت القضية المرفوعة من الممثل القانونى لشركة المستقبل للقنوات الفضائية، ضد الممثل القانونى لقناة مكملين الفضائية، وهلا أحمد، المسئولة عن إدارة القناة، النزاع القضائي بالمحكمة الاقتصادية.طالبت شركة "المستقبل" برفع الحجب الذي فرضه موقع "يوتيوب" على المقتطفات المنشورة من قبل الشركة على قناة "إكسترا نيوز" المملوكة لها، وهو عبارة عن تقرير شمل بعض المقتطفات من أحاديث مذيعى القناة المدعى عليها، والذى تم بناءً على الشكوى المقدمة من قناة "مكملين" لموقع "يوتيوب".وطالبت شركة "المستقبل" بإلزام قناة مكملين وإدارتها بأن يؤديا للشركة الطالبة متضامنين التعويض المناسب للضرر الذي تقدره المحكمة، مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.