بدء تلقي طلبات نقل موظفي البرلمان إلى مجلس الشيوخ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن بدء قبول طلبات التحويل للعاملين بالأمانة الحاليين إلى مجلس الشيوخ، الذي صدر القانون الخاص به مؤخرًا وتم الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات الخاصة به.وحسبما ذكرت الإذاعة الداخلية بمجلس النواب، فإن من يرغب من العاملين الحاليين في الأمانة العامة لمجلس النواب من ضمن العاملين السابقين في مجلس الشورى الملغي في نقله إلى مجلس الشيوخ سحب استمارة المعدة لهذا الغرض.وأوضحت الأمانة العامة، أن سحب الاستمارات لهذا الغرض اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى الأحد المقبل، على ألا يتم قبول أي استمارات بعد هذا الموعد.وطالبت بضرورة استيفاء كافة البيانات الموجودة بالاستمارة، حيث تم تخصيص جزء من بهو الشورى لسحب الاستمارات مع مراعاة التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الجميع.وأكدت الأمانة العامة، أن الأولوية للعاملين في مجلس الشورى الملغي في الانتقال إلى مجلس الشيوخ، وأعلنت أنه سيتم تشكيل لجنة لحساب آلية الصناديق الخاصة بما يراعي حقوق العاملين مع عدم انتقاص أي حقوق أو المراكز القانونية لأي من العاملين في مجلس النواب، أو ممن سيتم نقلهم للعمل في مجلس الشيوخ.