قداسة البابا يلتقى كهنة الإسكندرية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءًا، عبر تطبيق «زوم» على شبكة الإنترنت، مع كهنة ثلاثة من قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة، وهي قطاعات غرب وشرق ووسط.وفي بداية اللقاء، ألقى الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق، والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، كلٌ كلمة روحية مناسبة، ثم ألقى قداسة البابا كلمة بعنوان «الله لم يعطينا روح الفشل»، ثم دارت مناقشة بين الحضور، وأجاب قداسة البابا على أسئلتهم.كان قداسة البابا قد عقد لقاءًا مماثلًا مع كهنة قطاع المنتزه بالإسكندرية يوم الأربعاء الماضي.