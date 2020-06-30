بعد توليها رئاسة الاتحاد الأوروبى.. ألمانيا: سنجعل أوروبا قوية

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، في مستهل رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم: معا سنجعل أوروبا قوية مرة أخرى، هذا هو هدفنا مع تولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم 1 يوليو.وأضاف ماس، في تصريحات صحفية اليوم: لقد أصاب الوباء بعض دول الاتحاد الأوروبي بشكل أقوى من غيرها لكن العواقب الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على كل أوروبا لذلك، لذا السبيل الوحيد للخروج من الأزمة أن نتحد معا، لافتًا إلى أن هذا يتطلب جهودًا كبيرة وقرارات صعبة منا جميعا.وتابع: "بلاده تريد بأن تكون المحرك والوسيط الرئيسي لمجلس الاتحاد الأوروبي، لاسيما فى نهاية المطاف ستكون مهمتنا بناء الجسور وإيجاد الحلول التي ستفيد الجميع في أوروبا".واستكمل: بالنسبة لي فأنا أرى أن الأزمة كشفت بوضوح نقاط القوة في أوروبا وهى التضامن والقدرة على المواجهة والتعاون المشترك والضمان الاجتماعي.وأكد وزير الخارجيه الألماني، أنه لم تكن هناك منطقة في العالم تدعم بعضها البعض مثلنا في أوروبا، ولا أحد أظهر الدعم والتضامن لمواطنيهم خلال الأزمة بشكل جيد مثل أوروبا، مشددًا على التضامن هو في صميم أساسيات أوروبا، ونريد أن نبني على هذه القوة.وقال ماس: يجب أن نكون قادرين على العمل بشكل مستقل ونسير على طريقتنا، خاصة أن نكون قادرين على تشكيل جيوسياسي.وأضاف: من أجل إحداث فرق عالمي مبنى على القيم والمبادئ الراسخه من الضروري أن نضع أنفسنا بشكل أفضل في القضايا المهمة استراتيجيًا للمستقبل كتغير المناخ، الهجره غير الشرعية، سيادة القانون والرقمنة.