محام: الحكم بنجاح طلاب الثانوية بلجنة «أولاد الأكابر»

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، محامي طلاب "لجنة أولاد الأكابر"، إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، قضت منذ قليل بإلغاء بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني فيما تضمنه من إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفرالشيخ، المعروفة إعلاميا بـ"لجنة الأكبار" على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.وقال في بيان صحفي: نص الحكم على إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار وزير التربية والتعليم الفني والتي من أخصها اعتبار الطلبة ناجحين بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي وقبول أوراقهم بمكاتب التنسيق وفق الدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي وإلزام وزير التربية والتعليم الفني بالمصروفات َوأتعاب المحاماة على درجتي التقاضي مع تنفيذ الأحكام بمسودة الحكم وبدون إعلان.