ضبط صاحب مخبز هارب من حبل المشنقة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في ضبط هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد حال اختبائه بإحدى الشقق بالإسكندرية.أكدت التحريات قيام صاحب مخبز مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية قتل وسلاح ناري، المقضى فيها بالإعدام، بالاختباء في شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لاستهداف المذكور أسفرت عن ضبطه بمكان اختبائه.وعثر بحوزته على فردين سلاح محليين الصنع، و13 طلقة مختلفة الأعيرة، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.